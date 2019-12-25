Беглов рассказал, что система здравоохранения Петербурга имеет необходимый запас прочности

В городе есть все необходимые препараты, медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о готовности города ко второй волне коронавируса. По словам градоначальника, Северная столица полностью подготовлена на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Система здравоохранения Петербурга имеет необходимый запас прочности – есть все нужные лекарства, медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. С учетом опыта и рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора, были разработаны методики лечения.

Кроме того, Беглов рассказал о коечном фонде города. Он заявил, что дополнительный резерв коек начали создавать еще весной. Так, начали строить четыре стационара-трансформера. Они дополнительно обеспечат еще 1,5 тысячи коек. Также 3100 мест подготовили для коронавирусных больных в "Ленэкспо" и пансионате "Заря". При этом остается важным сохранить предоставление плановой помощи в городских медицинских учреждениях.

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Фото: Piter.TV