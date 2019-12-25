Петербургских учителей во время осенних каникул могут перевести на удаленную работу

Задачи, выполняемые на рабочем месте во время каникул, вполне можно сделать без непосредственного присутствия в школе.

Учителя петербургских школ могут перейти на удаленную работу во время осенних каникул. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице "ВКонтакте".

Такое предложение поступило от одного из учителей. Как известно, во время каникул учителя не отдыхают, а занимаются отчетной работой и подготовкой к новой четверти. По мнению автора инициативы, эти задачи вполне можно сделать без непосредственного присутствия в школе.

"Думаю, это было бы справедливым и правильным решением – мы должны поберечь наших учителей", - отметила Потехина, добавив, что некоторые из них находятся в зоне риска из-за возраста.

Напомним, из-за пандемии коронавируса осенние каникулы школьникам продлили до 8 ноября. Таким образом, они будут отдыхать полноценные 2 недели. Решение было принято при поддержке Роспотребнадзора и Городского родительского комитета.

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