В школах Петербурга продлили каникулы из-за ситуации с коронавирусом

Осенние каникулы для школьников официально продлили до 8 ноября. Об этом накануне сообщила вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице в "ВКонтакте".
Решение было принято при поддержке Роспотребнадзора и Городского родительского комитета.
Таким образом, каникулы увеличили на 4 дня, и ученики будут отдыхать полноценные две недели.
Главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места большого скопления народа. И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время - прерывая цепочки заражений.
обратилась к петербуржцам Потехина.
Ранее вице-губернатор проводила опрос на своей странице среди родителей и педагогов. Большинство из них предпочли поздний выход с каникул дистанционному обучению.
Фото: pixabay.com
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