  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В школах Петербурга продлили каникулы из-за ситуации с коронавирусом
Сегодня, 11:25
254
nadezhda_sib

В школах Петербурга продлили каникулы из-за ситуации с коронавирусом

0 0

Школьники будут отдыхать 2 недели.

Осенние каникулы для школьников официально продлили до 8 ноября. Об этом накануне сообщила вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице в "ВКонтакте".

Решение было принято при поддержке Роспотребнадзора и Городского родительского комитета. 

Таким образом, каникулы увеличили на 4 дня, и ученики будут отдыхать полноценные две недели. 

Главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места большого скопления народа. И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время - прерывая цепочки заражений.

обратилась к петербуржцам Потехина. 

Ранее вице-губернатор проводила опрос на своей странице среди родителей и педагогов. Большинство из них предпочли поздний выход с каникул дистанционному обучению.

Фото: pixabay.com

Теги: каникулы, коронавирус, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии