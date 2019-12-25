В школах Петербурга продлили каникулы из-за ситуации с коронавирусом

Школьники будут отдыхать 2 недели.

Осенние каникулы для школьников официально продлили до 8 ноября. Об этом накануне сообщила вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице в "ВКонтакте".

Решение было принято при поддержке Роспотребнадзора и Городского родительского комитета.

Таким образом, каникулы увеличили на 4 дня, и ученики будут отдыхать полноценные две недели.

Главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места большого скопления народа. И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время - прерывая цепочки заражений. обратилась к петербуржцам Потехина.

Ранее вице-губернатор проводила опрос на своей странице среди родителей и педагогов. Большинство из них предпочли поздний выход с каникул дистанционному обучению.

Фото: pixabay.com