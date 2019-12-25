Пациентки "Ленэкспо" получили сертификаты в салоны красоты

Пациентки получили подарки в честь Дня города.

Дам, которые находятся на лечении в госпитале "Ленэкспо", поздравили подарками с Днем города. Об этом заявила директор академии индустрии красоты Ольга Рыбина в эфире канала "Санкт-Петербург".

Пациенткам вручили сертификаты в салоны красоты, но они пока не работают. Дамы могут выбрать любую услугу в салонах одной сети. Воспользоваться подарком можно будет, когда снимут ограничительные меры.

Мы решили, что пусть это небольшой подарок, но пусть он порадует тех, кому сейчас трудно, тяжело, страшно. Пусть заставит их улыбнуться и запланировать поход в салон. И помечтать о нормальной жизни поделилась Рыбина.

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