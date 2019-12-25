Суд оштрафовал НИИ скорой помощи имени Джанелидзе на сто тысяч рублей

НИИ нарушило законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как стало известно в среду, 27 мая, Фрунзенский районный суд Петербурга оштрафовал ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе на сто тысяч рублей по статье ст.6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В учреждение провели проверку и выяснили многочисленные нарушения. Так, 26 апреля часть персонала не использовала СИЗ, часть персонала - использовала с нарушением (открыт нос); общей столовой использовалась и персоналом, и пациентами; общая система вентиляции не была заклеена и некоторые другие нарушения.

На следующий день, 27 апреля, выяснилось, что отсутствует месячный запас СИЗ и дезинфицирующих средст; персонал передвигался между структурными подразделения свободно. Кроме того, не была предусмотрена цикличность заполнения палат при поступлении пациентов, а также не велся учет и регистрация случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (внутрибольничная пневмония).

Несмотря на то, что 11 мая прием пациентов осуществлялся в 5 специально выделенных смотровых, ожидание происходило в общем приемном зале.

В суде было заявлено, что учреждение устранило большинство нарушений. В итоге НИИ Джанелидзе оштрафовали на сто тысяч рублей.

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Фото: Piter. TV