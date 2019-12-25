Для петербургской скорой помощи ввели лимит времени приезда

Скорая помощь должна приезжать в течение 20 минут.

Главный врач Городской станции скорой помощи Алексей Бойков в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что в городе установлен лимит времени, за которое должна приехать бригада скорой помощи. Лимит составил 20 минут.

Решение о том, куда доставить пациента, регулируется централизованно. Все бригады скорой помощи звонят в Центр медицинской эвакуации, получают номер наряда и распоряжение, в какое учреждение они должны доставить пациента рассказал врач.

Недавно стали известны подробности нашумевшего дела о смерти 30-летней петербурженки, к которой отказались ехать врачи. Следственный комитет выяснил, что девушка сама отказалась от госпитализации.

Ранее мы писали, что известно о смерти 30-летней петербурженки, к которой не приехали врачи.

Фото: Piter. TV