Следком: умершая в квартире петербурженка сама отказалась от госпитализации

Девушка жаловалась на боли в почках и сердце, но ехать в больницу не захотела сама.

В Петербурге продолжается доследственная проверка по факту обнаружения тела молодой женщины в квартире на Кондратьевском проспекте, которая умерла от воспаления почек. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

В настоящее время установлено, что 17 апреля 2020 года в 03 часа 29 минут по номеру "112" поступил звонок женщины с жалобами на боль в почках и сердце. Из содержания записи звонка следует, что диспетчер сообщила девушке о необходимости госпитализации в стационар для осмотра врачами. Однако последняя от госпитализации и вызова бригады скорой медицинской помощи отказалась, на что фельдшер предложила женщине перезвонить, если та передумает.

Из объяснений фельдшера следует, что в течение часа после звонка она сама позвонила девушке для уточнения состояния ее здоровья и повторного предложения госпитализации. Девушка сообщила, что ей стало лучше и днём она сама обратится к врачу.

Никаких звонков 17 апреля 2020 года в экстренную службу "112" и медицинские учреждения здравоохранения Петербурга девушкой не осуществлялось. При этом 18 апреля в службу "112" звонили близкие женщины и уточняли возможность её госпитализации.

На данный момент следователями опрошены знакомые умершей женщины, руководство и медицинские работники поликлиники. А также сделаны копии журнала вызовов скорой медицинской помощи, акт проверки врачебной комиссии, копии объяснений фельдшеров. Помимо этого, назначена экспертиза по полноте и правильности оказания медицинской помощи женщине.

По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Piter.TV опубликовал запись разговора умершей от воспаления почек петербурженки: она сама отказалась ехать в больницу.

Фото: Piter.TV