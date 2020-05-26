Появилась запись разговора умершей от воспаления почек петербурженки: она сама отказалась ехать в больницу

Она попросила "не гонять ребят", потому что в стационар она не поедет.

В Интернете появилась запись разговора 30-летней петербурженки Марии Симоновой, которая скончалась в середине апреля от воспаления почек. Запись опубликовало издание 78.ru.

Напомним, девушка умерла 18 апреля, на боли в почках она начала жаловаться с 15 числа. СМИ сообщали, что девушка несколько раз звонила в скорую, но к ней никто не приезжал, так как больницы якобы переполнены. Мать погибшей обратилась в Следком, в прокуратуру и даже президенту после гибели дочери. Следком начал доследственную проверку.

Накануне в Сети появилась запись разговора женщины с диспетчером скорой помощи, из которого становится ясно, что на самом деле ей предлагали госпитализацию, но она от нее отказалась несколько раз. Весь разговор длится более 6 минут, однако, по этическим соображениям, Piter.TV вырезал некоторые части разговора, не относящиеся напрямую к делу. Также на 100% нельзя быть уверенным, что это именно эта девушка, однако контекст, ФИО и прочие данные совпадают с ранее опубликованной информацией.

По телефону девушка говорит, что у неё сильного болят почки, боль отдается в сердце, и она не может долгое время сходить в туалет.

Что же вы так долго терпели? диспетчер

Диспетчер предлагает Марии отправиться в стационар, чтобы её осмотрели гинеколог и уролог.

Я боюсь, что будет отказ от госпитализации. Если они меня повезут, то лучше сразу нет. Мария

Диспетчер говорит, что в случае отказа врачи скорой ничем не смогут ей помочь дома. Девушка спрашивает, можно ли ей уколоть мочегонное. Диспетчер отвечает, что таким образом она и сама его может выпить, но всё же ещё раз советует поехать в стационар.

Нет, боюсь, что в стационар я не поеду, поэтому не гоняйте тогда ребят, пожалуйста. У них и без меня работы хватает. Мария

Диспетчер предложила Марии подумать полтора часа и продиктовала прямой телефон больницы, чтобы та в случае чего позвонила.

Ранее Piter.TV рассказывал, что известно о смерти 30-летней петербурженки.

Запись звонка: YouTube/ ProstoTak

Фото: ВК/ Маруся Симонова