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Следком начал проверку после смерти 30-летней петербурженки в квартире
Сегодня, 16:34
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himif

Следком начал проверку после смерти 30-летней петербурженки в квартире

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Мария Симонова умерла 18 апреля, не дождавшись скорую помощь.

Петербургский следственный комитет начал проверку после смерти в квартире на Кондратьевском проспекте 30-летней местной жительницы. Речь идет о Марии Симоновой, которая так и не дождалась скорую помощь после череды звонков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 25 мая.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: петербурженка умерла 18 апреля. Правоохранители установят в том числе причины смерти.

Как стало известно ранее, девушка пыталась дозвониться медикам, почувствовав тошноту и боль в почках, однако врачи отказали петербурженке в госпитализации. По словам медиков, в больницы принимали лишь пациентов с коронавирусом, а отделения были забиты.

Фото: Маруся Симонова / ВКонтакте

Теги: следком, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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