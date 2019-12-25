В Петербурге умерла девушка, к которой отказались ехать врачи

Врачи сообщили, что больницы переполнены.

Утром в субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова. Девушка несколько раз пыталась вызвать скорую помощь, но ей отказали, сообщила "Фонтанка".

Петербурженка жаловалась друзьям на боли в почках с 15 апреля. Как сообщила мама Марии, Ольга, девушка перестала выходить на связь 17 апреля. На следующий день сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры Марии, однако было уже поздно. Экспертиза назвала причинами смерти застойную сердечную недостаточность и хронический тубулоинстерстициальный нефрит.

Выяснилось, что девушка неоднократно звонила в скорую помощь, однако диспетчер сообщила, что везти девушку некуда – все больницы переполнены. Диспетчер предложила вызвать бригаду и сделать укол, который Мария могла сделать сама.

Мама Марии написала заявление в прокуратуру и Следственный комитет по Петербургу, так как считает, что в действиях сотрудников скорой помощи, принимавших звонки от Марии Симоновой, возможно наличие состава преступления по статье 124, часть 2, УК РФ — неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать, повлекшее по неосторожности смерть больного.

Издание сообщило, что сейчас в поликлинике № 54 работает врачебная комиссия.

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Фото: pixabay