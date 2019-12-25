Сожитель забил женщину до смерти на глазах пятерых детей

Инцидент произошел 15 мая.

Как стало известно в пятницу, 22 мая, полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении, совершенном по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщил СК Петербурга.

По версии следствия, 15 мая в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту петербуржец в ходе ссоре жестоко избил свою сожительницу на глазах пятерых несовершеннолетних детей. Женщину госпитализировали, однако врачи не смогли спасти жизнь потерпевшей.

Отмечается, что вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения решается.

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