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Сожитель забил женщину до смерти на глазах пятерых детей
Сегодня, 22:23
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smirenny

Сожитель забил женщину до смерти на глазах пятерых детей

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Инцидент произошел 15 мая.

Как стало известно в пятницу, 22 мая, полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении, совершенном по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщил СК Петербурга.

По версии следствия, 15 мая в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту петербуржец в ходе ссоре жестоко избил свою сожительницу на глазах пятерых несовершеннолетних детей. Женщину госпитализировали, однако врачи не смогли спасти жизнь потерпевшей. 

Отмечается, что вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения решается. 

Ранее мы писали, что девушка сбила велосипедиста на площади Шевченко.

Фото: pixabay

Теги: драка, забил до смерти жену
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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