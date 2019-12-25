Что известно о смерти 30-летней петербурженки, к которой не приехали врачи

Piter.TV собрал имеющуюся на данный момент информацию об инциденте, который произошел месяц назад в Калининском районе Петербурга.

В Петербурге уже который день обсуждают новость о смерти 30-летнего стоматолога Марии Симоновой, к которой не приехали врачи. Девушка звонила в скорую четыре раза. Собрали всю имеющуюся информацию на данный момент. Большая часть информация стала известна после обращения матери погибшей в прокуратуру.

Мария почувствовала себя плохо 15 апреля, о чем и рассказала по телефону родителям, которые проживают в Псковской области. Девушка рассказала, что у неё кружится голова, болит живот и её тошнит. Мать девушки посоветовала позвонить ей в скорую, но та решила просто немного отлежаться. На следующий день, 16 апреля, ей стало хуже. Девушка позвонила в скорую, пожаловалась на сильные боли в почках, головокружение и слабость, из-за которой ей уже даже тяжело передвигаться по квартире. Диспетчер ответил, что " в настоящее время отправить в ее адрес бригаду скорой помощи возможности нет, так как больницы принимают только больных с коронавирусной инфекцией" (рассказала мать "Фонтанке.ру").

В ночь на 17 апреля Марии стало еще хуже, в 3:30 она ещё раз позвонила в скорую, где услышала "помощь оказать невозможно в связи с отсутствием мест в больницах города". Девушка отправила голосовое сообщение подруге, где рассказала, что врачи могут ей уколоть только диуретик, но она способна сделать и сама себе инъекцию. Девушка попросила купить ей ампулу в аптеке. После звонка Марии ей вскоре перезвонил диспетчер, сказал, что у неё пиелонефрит, рассказал о диете и необходимых лекарствах.

Подруга пообещала привезти все необходимое вечером после работы. Вечером перед приходом подруга звонила Марии на телефон, но та не отвечала. Девушка решила, что Мария спит и решила прийти к ней 18 апреля.

Уже 18 апреля Мария звонила со своего телефона в скорую трижды – 14:19, 14:50, 15:53. В это время родители дозвонились до подруги Маши и узнали, что та стоит под её дверью, но никто не открывает. Родители сразу же сели в машину, чтобы ехать в Петербург. По дороге мама Марии позвонила в полицию, те были в 15:53 у двери, но открыть её не имели права. В это же время девушка последний раз звонила в скорую. При этом в соцсети ВКонтакте девушка была последний раз 15 апреля, когда она только почувствовала себя плохо.

Родители прибыли к вечеру, вызвали МЧС. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили на полу Марию. Она уже была мертва. Экспертиза установила, что девушка умерла от застойной сердечной недостаточности и хронического тубулоинстерстициального нефрита.

Мама девушки 27 апреля обратилась в Следком и прокуратуру с заявлением, также написала письмо президенту. Они увидела в действиях сотрудников скорой состав преступления – "неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать, повлекшее по неосторожности смерть больного". Однако, на данный момент уголовное дело до сих пор не возбуждено. Только 23 мая женщине позвонили из администрации Калининского района и выразили соболезнования.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также 23 мая поручил провести проверку работы отделения неотложной скорой помощи в Калининском районе. Проверка проводится и в поликлинике №54, куда перенаправлялись звонки Марии.

В социальных сетях люди очень категорично отнеслись к данной ситуации. Например, под постом Александра Беглова о работе волонтеров в "Ленэкспо", люди пишут о погибшей девушке и требуют разобраться и наказать виновных.

В местных петербургских группах в социальной сети ВКонтакте многих людей возмущает тот факт, что с наступлением коронавирусной пандемии все остальные болезни в России как будто перестали существовать.

Фото: ВК/ Маруся Симонова

Скриншоты: соцсети