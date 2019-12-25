Стало известно, сколько стоит лечение одного пациента в "Ленэкспо"

11 суток стоят 45 815 рублей.

Председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец поделился ценами на содержание одного пациента в госпитале "Ленэкспо" в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Тарифная комиссия установила тариф в 45 815 тысяч рублей за 11 суток проживания и лечения. Специалист уточнил, что это не полный тариф, а "долечивание".

Часть может идти в другое учреждение, где раньше лечили пациента отметил председатель комитета.

Деньги распределяют на лечение, зарплату врачам, вывоз мусора, питания и другие расходы.

Ранее мы писали, что Комздрав Петербурга опроверг тарифы на содержание пациентов в "Ленэкспо": поступала информация о лечении в 300 тысяч рублей.

Фото: gov.spb.ru