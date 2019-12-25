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Стало известно, сколько стоит лечение одного пациента в "Ленэкспо"
Сегодня, 20:58
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smirenny

Стало известно, сколько стоит лечение одного пациента в "Ленэкспо"

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11 суток стоят 45 815 рублей.

Председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец поделился ценами на содержание одного пациента в госпитале "Ленэкспо" в эфире телеканала "Санкт-Петербург". 

Тарифная комиссия установила тариф в 45 815 тысяч рублей за 11 суток проживания и лечения. Специалист уточнил, что это не полный тариф, а "долечивание". 

Часть может идти в другое учреждение, где раньше лечили пациента

отметил председатель комитета.

Деньги распределяют на лечение, зарплату врачам, вывоз мусора, питания и другие расходы. 

Ранее мы писали, что Комздрав Петербурга опроверг тарифы на содержание пациентов в "Ленэкспо": поступала информация о лечении в 300 тысяч рублей. 

Фото: gov.spb.ru

 

Теги: госпиталь в ленэкспо, коронавирус, ленэкспо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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