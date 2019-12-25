Комздрав Петербурга опроверг тарифы на содержание пациентов в "Ленэкспо"

Никакие тарифы в госпитале не установлены.

Комздрав Петербурга опроверг информацию о расценках на содержание пациентов с коронавирусом в госпитале "Ленэкспо". В комитете уточнили, что в последние недели не принимались решения насчет расценок на содержание пациентов.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в "Ленэкспо" есть установленные тарифы. Например, при легкой форме лечение обходится в 60 тысяч рублей, при средней – 140 тысяч рублей и при тяжелой – более 300 тысяч рублей.

Фото: сайт госпиталя для ветеранов войн