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Комздрав Петербурга опроверг тарифы на содержание пациентов в "Ленэкспо"
Сегодня, 13:25
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nastya960

Комздрав Петербурга опроверг тарифы на содержание пациентов в "Ленэкспо"

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Никакие тарифы в госпитале не установлены.

Комздрав Петербурга опроверг информацию о расценках на содержание пациентов с коронавирусом в госпитале "Ленэкспо". В комитете уточнили, что в последние недели не принимались решения насчет расценок на содержание пациентов.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в "Ленэкспо" есть установленные тарифы. Например, при легкой форме лечение обходится в 60 тысяч рублей, при средней – 140 тысяч рублей и при тяжелой – более 300 тысяч рублей.

Фото: сайт госпиталя для ветеранов войн

 

Теги: комздрав, ленэкспо
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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