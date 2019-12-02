На Дворцовой площади появится живая ель

Такой выбор сделали петербуржцы.

Петербуржцы сделали свой выбор, и на новогодние праздники Дворцовую площадь украсит живая ель. Привезут ее из леса, разумеется. А вот какую именно, пока не решили. Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол рассказал "Петербургскому Дневнику", что есть три кандидата.

Все ели выращены в питомниках, где плановая вырубка не нанесёт ущерба экологии леса. Они отличаются высотой и количеством хвои. Владимир Рябовол

Ель появится на площади к 20 декабря. Работы по установке начнутся за 2 недели до этого срока. До этого на протяжении шести лет на Дворцовой площади стояла искусственная ель.

Состояние искусственной ели – не идеально, восстановительные работы достаточно затратны. Она выработала свой ресурс и работы по ее восстановлению сопоставимы с покупкой новой ели.

Владимир Рябовол

Голосование проходило на сайте "Петербургского Дневника". За живую ель проголосовали 52,2% петербуржцев, за искусственную – 47,8%.

Россияне собираются отмечать Новый год в Петербурге, Сочи и Калининграде.

Фото: Piter.tv