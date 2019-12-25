Россияне собираются отмечать Новый год в Петербурге, Сочи и Калининграде

Среди зарубежных направлений самым привлекательным для россиян в этом году стал Стамбул.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что Петербург вошел в список самых популярных направлений на Новый год. Об этом сообщает ОТР.

Как оказалось, три четверти респондентов уже интересуются о вылетах на новогодние каникулы по России. При этом 25% намерены улететь за рубежю

Самые популярные города, где россияне хотели бы отметить праздник — Сочи, Калининград, Петербург, Симферополь, Минеральные Воды и Новосибирск. А среди заграничных направлений — Стамбул.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге во второй половине дня ожидаются дожди и мокрый снег.

Фото:Piter.TV