В Петербурге во второй половине дня ожидаются дожди и мокрый снег

Температура воздуха не поднимется выше шести градусов.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Северной столице ожидается дождь и мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По его словам, осадки ожидаются во второй половине дня. Как оказалось, Петербург находится во власти циклона, который также обрушится на Скандинавию.

Стобики термометров сегодня не поднимутся выше шести градусов. Ветер будет дуть с юга до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 744 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее мы сообщали о том, что сезон фонтанов в Петергофе завершается 18 октября.

Фото:pixabay