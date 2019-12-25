Сезон фонтанов в Петергофе завершается 18 октября

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Петергофе завершается сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника.
В этом году фонтаны работали всего лишь три месяца из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса. В итоге их открыли на два месяца позже, 3 июля.
Известно, что завершается сезон 18 октября. Фонтаны отключат в 19:00 мск.
Ранее мы сообщали о том, что в Ботаническом саду открылась выставка живописи "Пора любования".
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все