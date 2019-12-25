В Ботаническом саду открылась выставка живописи "Пора любования"

Картины можно будет увидеть до 22 октября.

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге продолжает работу выставка живописи "Пора любования". Она стартовала 13 октября и продлится до 22 октября. Работы можно увидеть в павильоне "Зеленый домик".

Выставка ботанической живописи стала уже пятой, юбилейной. Показ своих работ организовали участники "Классов ботанической живописи" под руководством художника Александра Вязьменского. Увидеть картины, посвященные природе, можно с 11 до 18 часов.

Ранее мы сообщали о том, что в Ботаническом саду с помощью ребёнка проверили на прочность листья "Виктории амазонской". Они выдерживают вес в 40 килограмм.

Фото: @botsad_spb / Instagram