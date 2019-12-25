В Ботаническом саду с помощью ребёнка проверили на прочность листья "Виктории амазонской"

Они выдерживают вес в 40 килограмм.

Садоводы Ботанического сада Петра Великого в Петербурге провели необычный эксперимент с листами крупного водного растения под названием "Виктория амазонская". Результаты опубликовали в группе сада в соцсети "ВКонтакте".

Чтобы проверить, насколько прочными являются эти растения, они поставили на большие чаши мальчика, весом чуть более 40 килограмм. Под ноги была постелена фанера. Лист выдержал такой вес.

При этом вес в 60 килограмм оказался уже тяжелым, и лист медленно стал тонуть. В природе эти растения могут достигать больших размеров.

Фото: ВК/ Ботанический сад БИН РАН