Смольный принял третий пакет мер по поддержке экономики

В подписанный план вошли 29 мероприятий.

В понедельник, 2 ноября, Смольный принял третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что предыдущие два пакета на 18 миллиардов рублей уже действуют. В третий план вошли 29 мероприятий. Отмечается, что работодателям, занимающимся организацией общественных работ, возместят расходы на оплату труда. Смольный также ввел мораторий на кадастровую переоценку в следующем году. Вновь зарегистрированным ИП до 2024 года предоставляют налоговые каникулы. Льготы получат участники региональных инвестиционных проектов и учреждения социально-культурной сферы.

Ранее мы писали, что в Петербурге Служба занятости населения поможет бизнесменам обучить сотрудников.

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