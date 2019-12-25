В Петербурге Служба занятости населения поможет бизнесменам обучить сотрудников

Смольный готовит третий пакет мер по поддержке бизнеса.

В среду, 28 октября, стало известно, что петербургская служба занятости населения поможет бизнесу обучить сотрудников. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, Смольный подготавливает очередной пакет мер по поддержке бизнеса: предпринимателям стараются помочь не только налоговыми льготами, но и образовательной поддержкой. В рамках этого Служба занятости населения открыла для бизнеса возможность опережающего обучения сотрудников.

Программа повысит уровень квалификации сотрудников, расширит навыки. Воспользоваться данной программой могут те организации, в которых проводится модернизация и реструктуризация, а также компании, которые занимаются реализацией инвестиционных проектов или программ повышения производительности труда.

До конца этого года опережающее обучение смогут пройти около 900 сотрудников фирм.

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Фото: vk.com/czn_spb