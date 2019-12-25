Владельцы детских игровых комнат в ТЦ обратились к губернатору

Бизнесмены просят отменить ограничения.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что владельцы игровых комнат для детей в ТЦ обратились к губернатору через сервис change.org.

Бизнесмены создали петицию с просьбой отменить введенные ограничения. Авторы уверяют что еще одно ограничение бизнес не перенесёт. Из-за ограничений десятки тысяч петербуржцев остаются без работы и не знают, куда обратиться за помощью.

Просим Правительство Санкт-Петербурга снять запрет на деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров с площадью более 50 квадратных метров и разрешить работу с соблюдением всех требований Роспотребнадзора написано в петиции.

Ранее мы писали, что петербургские секции и кружки продолжат работу во время школьных каникул.

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