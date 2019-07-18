Петербургские секции и кружки продолжат работу во время школьных каникул

Результаты опроса по работе секций и кружков опубликовала вице-губернатор Ирина Потехина.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что площадки дополнительного образования продолжат работу в Петербурге во время каникул.

Вице-губернатор Ирина Потехина опубликовала на своей странице в соцсети итоги опроса по работе секций и кружков. 60% проголосовавших поддержали вариант очной работы, 10% предложили все же ввести некоторые ограничения. Потехина на возражение о том, что секции являются источниками инфекционных заболеваний, отметила, что в кружки ходят добровольно, к тому же небольшое количество детей.

Ранее мы писали, что петербургские школы получили рекомендации по организации удалённой работы.

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