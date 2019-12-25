Петербургские школы получили рекомендации по организации удалённой работы

Вице-губернатор города Ирина Потехина отметила, что учителям нужно дать передышку.

В субботу, 24 октября, петербургские школы получили от Смольного рекомендации по организации удалённой работы педагогов. Об этом в соцсетях сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

Отмечается, что в пятницу прошло дистанционное совещание с директорами школ о возможности перевода школ на "дистанционнку" на время двухнедельных осенних каникул. Потехина согласилась, что сейчас сложный период, учителям нужно дать передышку, однако она отметила, что часть функционала педагогам всё же придётся выполнять очно. Директора школ готовы пойти навстречу и выстроить рабочий процесс так, чтобы это заняло минимальное количество дней.

Ранее мы писали, что вице-губернатор рассказала, почему в Петербурге не закрывают школы из-за угрозы распространения коронавируса.

Фото: Piter.TV