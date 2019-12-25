Вице-губернатор рассказала, почему в Петербурге не закрывают школы из-за угрозы распространения коронавируса

Количество заболевших среди школьников не столь велико.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина объяснила, почему в городе не закрывают школы на карантин, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в "ВКонтакте".

В сентябре по сравнению с августом число больных COVID-19 среди старшеклассников увеличилось на 180%. В августе их было 61, в сентябре ― 171. Также ухудшилась и ситуация среди учащихся 1-9 классов ― 273 человека против 135. Однако в целом на карантине 118 классов, в то время как в городе их более 20 тыс.

Потехина заметила, что осенью дети всегда болеют, так было и в "докоронавирусные" времена. Кроме того, общее количество заболевших невелико, даже по сравнению с ежегодными осенними показателями. Каждая школа следит за количество заболевших так, как это не делалось раньше. Вся информация направляется в соответствующие органы.

Вице-губернатор проводит на своей странице опрос о том, какой вариант ограничений родителям и педагогам представляется правильным? На данный момент количество проголосовавших близится к 100 тысячам.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: gov.spb.ru