Петербургские родители проголосовали за ранний уход на каникулы на странице вице-губернатора Ирины Потехиной

Опрос был опубликован менее суток назад.

Более 28 тысяч родителей проголосовали за начало ранних каникул у школьников или их продление. Накануне вице-губернатор Ирина Потехина опубликовала опрос на своей странице в "ВКонтакте", в котором спросила, какие ограничительные меры предпочли бы педагоги и родители.

Пользователям соцсети был задан вопрос: "Какой вопрос ограничений вам представляется правильным?".

Наиболее популярным ответом и среди родителей, и среди педагогов оказался ранний уход на каникулы или их продление. В общей сложности за эти варианты проголосовало на данный момент более 43% участников опроса. Наименее популярный ответ — домашнее обучение с консультационным педагогическим сопровождением (по решению родителей). Его выбрали около 4%.

Всего за прошедшие 19 часов с начала голосования в опросе приняли участие почти 83 тыс. человек. Отметим, что есть вероятность, что в нем свой голос отдали не только родители и педагоги. Кроме того, у пользователей есть еще возможность проголосовать, и результаты могут измениться.

Уважаемые родители и педагоги! Спасибо всем, кто принял участие в опросе! Особенно хочу поблагодарить родителей, приславших комментарии, главная мысль которых: лучше не использовать никакие ограничительные меры! Полностью согласна с вами! Наша общая задача - постараться обойтись без этого. написала Потехина.

По информации на 15 октября, на "удаленке" находятся 113 классов.

Фото: pixabay.com