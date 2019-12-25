Удаленка 2.0: почему офисы не исчезли, а трансформировались

После глобального эксперимента с удаленной работой, вызванного пандемией COVID-19, казалось, что офисы уходят в прошлое. Компании сокращали площади, сотрудники переезжали, а цифровые инструменты вроде Zoom и Slack стали новой нормой. Однако к 2026 году стало очевидно: офисы не исчезли — они радикально изменили свою функцию.

Если раньше офис был центром всей деловой активности, то сегодня его роль сместилась. Индивидуальные задачи сотрудники все чаще выполняют удаленно, а офис становится площадкой для командной синергии: стратегических сессий, креативной работы и укрепления корпоративной культуры.

Этот сдвиг подтверждают и сами участники рынка. По словам, управляющего проектами по ОАЭ в компании "ТрендАгент" Александра Галахова, за последние годы удаленный формат прошел путь от вынужденной меры до полноценного рабочего инструмента.

В самом начале это было достаточно тяжело — мало инструментов, непонимание процессов. Но постепенно появились новые решения, и формат стал гораздо эффективнее и удобнее. Александр Галахов, управляющий проектами по ОАЭ

При этом он подчеркивает, что офлайн-среда сохраняет ключевое преимущество — качество коммуникации.

Основное преимущество офлайн-формата — это живой контакт. Он дает более прозрачное общение с коллегами и клиентами. Это сложно полностью заменить онлайн. Александр Галахов, управляющий проектами

Гибрид как новая форма

К 2026 году гибридный формат стал стандартом для многих компаний. Однако речь уже не идет о жесткой схеме "3 дня в офисе, 2 дома". Все чаще бизнес отказывается от фиксированных моделей в пользу гибкости.

Фото: Freepik

Ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами в ООО "ТД Черкизово" Анна Антоненкова, отмечает, что гибрид позволяет эффективно сочетать оба формата.

Многие вопросы решить лицом к лицу гораздо быстрее, а на удаленке — не тратить время на дорогу. Сейчас у меня график 2/1, но идеальным был бы 1/1. Анна Антоненкова, ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами

При этом, по ее словам, ключевым фактором становится не формат, а уровень самоорганизации.

Многое зависит от осознанности сотрудников. В современных реалиях есть все инструменты для контроля и эффективной коммуникации онлайн. Анна Антоненкова, ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами

Новый офис — пространство, а не обязанность. Физическое рабочее пространство также претерпело изменения. Офисы больше не напоминают ряды столов — они трансформировались в гибкие среды: пространства для коллаборации, тихие зоны для концентрации, переговорные с продвинутой технологической инфраструктурой.

Фактически офис стал ближе к модели коворкинга — месту, куда приходят для решения конкретных задач, а не для формального присутствия.

Почему полностью удаленный мир не состоялся

Несмотря на технологический прогресс, полностью дистанционная модель не стала универсальной. Причины лежат не только в бизнес-процессах, но и в человеческой природе.

Когда работаешь с коллегами в офисе, появляется потребность в неформальном контакте — пообщаться вне рабочих задач. Это сильно сплачивает команду, и компенсировать это онлайн очень сложно. Александр Галахов, управляющий проектами по ОАЭ

Фото: Freepik

Кроме того, удаленка влияет и на баланс между работой и личной жизнью.

Сначала кажется, что это плюс — больше времени с близкими. Но со временем возникает давление, и работа начинает проникать в личное пространство. Здесь важно научиться выстраивать границы. Александр Галахов, управляющий проектами "ТрендАгент"

Анна Антоненкова уделяет особое внимание этапу адаптации новых специалистов.

Для нового специалиста удаленная работа может быть сложнее из-за отсутствия живого контакта с наставником. Поэтому первые три месяца лучше проводить в офисе. Анна Антоненкова, ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами

Эксперты сходятся в одном: ни полностью удаленный, ни полностью офисный формат не являются универсальным решением.

Я не могу выделить фаворита. В каждом формате есть свои плюсы и минусы. Секрет — в балансе. Александр Галахов, управляющий проектами по ОАЭ

Такой подход постепенно становится фундаментом новой организационной модели: компании предоставляют сотрудникам выбор, а офис превращается из обязательства в сервис.

Что дальше?

На горизонте — дальнейшее преобразование рабочих пространств: развитие коворкингов, "офисы по требованию", усиление цифровых инструментов синхронизации команд.

Удаленка 2.0 — это уже не альтернатива офису, а часть единой экосистемы работы. И в этой системе офис сохраняет свою роль — не как место присутствия, а как инструмент для эффективного взаимодействия людей.

Материал подготовила Надежда Северин (молодёжная редакция Piter.TV)

Главное фото: Freepik (ArthurHidden)