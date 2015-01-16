В "Русском стандарте" рассказали о финансовых операциях по статьям расходов "онлайн-школы" и "бизнес-тренинги" за текущий год.

Женщины чаще мужчин платят за дополнительное образование - осенью этого года на них пришлось 63 процента профильных платежей против 37 процентов, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", результаты которого распространили журналисты из информационного агентства "РИА Новости". Специалисты уточнили, что женщины оплачивают через карты не только собственное дополнительное образование, но также и детей. Однако мужчины лидируют по величине среднего чека, который оказался на 41 процент выше, чем у женщин – 6 056 рублей против 4 300 рублей. В рамках статистических данных аналитики изучили все финансовые операции по картам банка в категориях "онлайн-школы" и "бизнес-тренинги" с начала текущего года.

С приходом осени, а вместе с ней – стартом очередного учебного сезона и окончания летних каникул и отпусков, у россиян растет спрос на дополнительное онлайн-образование. И взрослые, и дети давно оценили преимущество онлайн-школ в освоении новой профессии или углубленном изучении школьных предметов, а также прохождении различных тренингов роста. пресс-служба банка

Известно, что в сентябре 2025 года фиксировался резкий рост (на 60 процентов) от числа таких платежей по картам банка относительно предыдущего месяца. По данным "Русского стандарта", средний чек платежа по банковским картам за обучение в онлайн-школах и на бизнес-тренингах текущей осенью составляет 4 951 рубль. Показатель снизился относительно лета, когда он составлял 5 321 рубль. Однако уровень все равно оказался выше, чем зимой (4 705 рублей) и весной (4 789 рублей). Чаще всего за дополнительное образование граждане предпочитают платить онлайн. Соотношение по числу операций в пользу онлайна составило 67 против 33 процентов соответственно.

