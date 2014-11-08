Петербург в сентябре показал инфляцию выше средней по стране по разовому сценарию

Центробанк объяснил, почему инфляция в Петербурге временно опередила российский уровень.

В Петербурге в сентябре годовая инфляция снизилась до 8,4 %. Эти данные соответствуют общероссийскому тренду, однако показатель оказался выше среднероссийского уровня, составлявшего 8 %. Об этом сообщил начальник Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала 78.ru.

По словам представителя регулятора, превышение инфляции в Петербурге над средним показателем по стране наблюдалось только в последние месяцы — июле, августе и сентябре. Он подчеркнул, что ранее инфляция в городе была либо ниже общероссийской, либо находилась на сопоставимом уровне. Шаптала охарактеризовал текущее отклонение как "скорее разовую историю". Центробанк не публикует прогнозы инфляции для отдельных городов, поскольку целевой показатель установлен для всей страны. В регуляторе считают, что при устойчивом снижении инфляции в масштабах России уменьшится и региональная неоднородность, а показатели Петербурга вернутся к среднему уровню.

Шаптала также отметил различия в инфляционных ожиданиях бизнеса и населения. По его словам, бизнес прогнозирует более высокие темпы роста цен из-за увеличения затрат на сырьё, комплектующие и моторное топливо. Последний опрос Центробанка показал, что инфляционные ожидания граждан стабилизировались, тогда как у бизнеса они повысились.

Ранее мы сообщали, что Бразилия поставила в Россию кофе на рекордную сумму.

Фото: pexels