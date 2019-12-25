В системе дополнительного образования Петербурга работают свыше 28,5 тыс. педагогов

Специалисты учат мечтать, пробовать себя в будущем призвании и верить в свои силы.

В России 8 октября отмечается День работника дополнительного образования. Об этом рассказали в Смольном.

Сотрудники сферы встречают детей в кружках и секциях, а также открывают им дорогу в мир творчества. Специалисты учат мечтать, пробовать себя в будущем призвании и верить в свои силы.

В Петербурге в учреждениях дополнительного образования занимаются около 90% ребят в возрасте от пяти до 18 лет, занятия ведутся по 37,5 тыс. программам. В системе трудятся свыше 28,5 тыс. педагогов. По итогам прошлого учебного года почти 30 тыс. детей стали победителями региональных, федеральных и международных конкурсов.

Благодарю всех за профессионализм, умение вдохновить детей и раскрыть их таланты. Желаю всем успехов, благодарных учеников и новых высот! Александр Беглов, губернатор

Ранее на Piter.TV: в системе школьного образования Петербурга работают свыше 35 тыс. учителей.

Фото: Piter.TV