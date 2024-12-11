Ленобласть выкупит объект дополнительного образования в Новоселье

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил расширить программу выкупа социальных объектов у застройщиков на здания учреждений дополнительного образования.
Застройщик в 2023 году завершил строительство очередного корпуса ЖК NEWПИТЕР в Новоселье, в составе которого находилась трехэтажная пристройка, площадью 1,5 тыс.м2. По государственной программе "Развитие культуры в Ленинградской области" планируется выкуп этой пристройки.
Проектная мощность будущей детской школы искусств рассчитана на 450 мест учащихся. В состав учебных помещений входят музыкальные классы, художественное отделение, концертный зал, фойе с выставочным залом и рекреационные помещения.
Фото: правительство Ленобласти
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