Ленобласть выкупит объект дополнительного образования в Новоселье

Проектная мощность будущей детской школы искусств рассчитана на 450 мест учащихся.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил расширить программу выкупа социальных объектов у застройщиков на здания учреждений дополнительного образования.

Застройщик в 2023 году завершил строительство очередного корпуса ЖК NEWПИТЕР в Новоселье, в составе которого находилась трехэтажная пристройка, площадью 1,5 тыс.м2. По государственной программе "Развитие культуры в Ленинградской области" планируется выкуп этой пристройки.

Проектная мощность будущей детской школы искусств рассчитана на 450 мест учащихся. В состав учебных помещений входят музыкальные классы, художественное отделение, концертный зал, фойе с выставочным залом и рекреационные помещения.

Фото: правительство Ленобласти