Глава правительства отметил, что за прошедшие месяцы многие из принятых мер показали свою эфффективность.

Премьер-министр России Михаил Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики. Об этом он заявил на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По словам главы правительства, за прошедшие месяцы многие из принятых мер показали свою эфффективность. Он отметил, что может быть увеличено финансирование по госзакупкам. Также до конца 2023 года будет приостановлено ограничение на покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые контролировались иностранными собственниками.

Ранее Мишустин призвал реагировать на запросы россиян в условиях санкций.

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