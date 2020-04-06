По его словам, в ответ на недружественные действия некоторых стран принимаются необходимые решения для поддержки предприятий и граждан.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал реагировать на запросы россиян в условиях санкций. Об этом он заявил на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает работу в сфере обеспечения устойчивости экономики страны в условиях внешнего давления. Он добавил, что в ответ на недружественные действия некоторых стран принимаются необходимые решения для поддержки предприятий и граждан.

Сейчас крайне важно также оперативно реагировать на их запросы, помогая им преодолевать текущие проблемы и трудности. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что Запад пытается обвинить РФ в мировом продовольственном кризисе.

Видео: Правительство России