  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:55
82
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин призвал реагировать на запросы россиян в условиях санкций

0 0

По его словам, в ответ на недружественные действия некоторых стран принимаются необходимые решения для поддержки предприятий и граждан.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал реагировать на запросы россиян в условиях санкций. Об этом он заявил на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает работу в сфере обеспечения устойчивости экономики страны в условиях внешнего давления. Он добавил, что в ответ на недружественные действия некоторых стран принимаются необходимые решения для поддержки предприятий и граждан.

Сейчас крайне важно также оперативно реагировать на их запросы, помогая им преодолевать текущие проблемы и трудности.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что Запад пытается обвинить РФ в мировом продовольственном кризисе.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии