В России оценили преимущества ЕАЭС в сфере сельскохозяйственной продукции.

Глава российского правительства Михаил Мишустин полагает, что коллективный Запад пытается обвинить Москву в глобальном продовольственном кризисе. При этом на самом деле недружественные страны хорошо осознают, что сами виноваты в текущем положении дел. Об этом чиновник сообщил в рамках выступления на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

Западные государства пытаются обвинить нашу страну в глобальном кризисе продовольствия, хорошо осознавая, что нынешняя ситуация - прямое следствие их действий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению российского премьер-министра, нелегитимные антироссийские санкции лишь обострили негативные глобальные тренды. Речь идет о том, что международные финансовые и логистические компании, банки перестали кредитовать, страховать и обслуживать сделки по продаже продуктов питания и удобрений, идущих из России. Также заблокированы портовые терминалы. В этом вопросе Мишустин видит преимущество ЕАЭС, в который входит РФ, Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия. В частности, страны содружества смогли самообеспечить для себя в сфере сельскохозяйственной продукции. На текущий момент ЕАЭС является крупнейшим экспортером.

Мишустин: Запад усиливает санкционное давление на Россию.

Фото и видео: Правительство России