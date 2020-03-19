Мишустин: Запад усиливает санкционное давление на Россию

Глава кабмина РФ рассказал об эффективности ЕАЭС.

Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на расширенном заседании межправительственного совета ЕАЭС премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что страны делают это несмотря на то, что чувствуют на себе "негативную отдачу" от введенных ограничений.

Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали и сами ее инициаторы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров России подчеркнул, что из-за рестрикций расшаталась международная экономическая и торговая системы, а также нарушены привычные логистические связи и вклады. Премьер-министр оценил эффективность работы Евразийского экономического союза. Только за первый квартал 2022 года общий объем ВВП вырос более чем на 3,5%. Также за первое полугодие фиксируется рост сельскохозяйственного производства, выпуска промышленных товаров. При этом на треть снизился уровень безработицы на территории ЕАЭС.

Правительство запустит новую программу по расселению аварийного жилья.

Фото и видео: Правительство России