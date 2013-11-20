Правительство запустит новую программу по расселению аварийного жилья

На такие цели предусмотрено 22,5 млрд рублей.

Правительство России запустит новую программу по расселению аварийного жилья. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, эта программа ускорит снос или реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет. В нынешнем году на такие цели предусмотрено 22,5 млрд рублей. Первыми эти средства получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме завершили работу по расселению из жилого фонда, который на начало 2017 года был признан аварийным.

Ранее Мишустин назвал сроки перехода на полную сортировку бытовых отходов.

Видео: Правительство России