Глава кабмина РФ рассказал о работе с ТКО.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал сроки перехода на полную сортировку бытовых отходов. Этот результат страна должна достичь за ближайшие восемь лет. Кабинет министров выделит 1,5 миллиарда рублей 43 российским регионам на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

В ближайшие восемь лет необходимо обеспечить сортировку 100 процентов бытовых отходов. Это она из национальных целей, поставленных президентом. Правительство проводит системную работу по созданию соответствующих площадок. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель правительства заметил, что денежные средства пойдут на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Большая часть средств (более одного млрд 100 млн рублей) отправятся в те субъекты, в которых фиксируется потребность в расширении парка таких емкостей для сбора мусора.

Кабмин выделит 120 млрд рублей на проекты фабрики проектного финансирования.

Фото и видео: Правительство России