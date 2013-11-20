Кабмин выделит 120 млрд рублей на проекты фабрики проектного финансирования

Михаил Мишустин рассказал о поддержке крупных самоокупаемых проектов.

Российское правительство выделит 120 млрд рублей на крупные самоокупаемые проекты фабрики проектного финансирования. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров Михаил Мишустин сделал на заседании с коллегами. Чиновник отметил, что по поручению президента Владимира Путина расширены возможности данной программы.

Выделим из Фонда национального благосостояния 120 млрд рублей на возвратной основе, средства будут направлены на крупные самоокупаемые проекты, которые помогают перезапустить инвестиционный цикл в экономике. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В частности, кабинет министров говорит о строительстве электростанций, промышленных объектов, дорожной инфраструктуры. На выделенные средства компании будут кредитовать проекты в объеме 0,5 трлн рублей. Эта государственная поддержка поможет бизнесу ускорить развитие, увеличить количество рабочих мест, а также реализовать планы по изготовлению продукции в изменившихся условиях.

Кабмин выделит 7 млрд рублей на разработку важнейшего судового оборудования.

Фото и видео: Правительство России