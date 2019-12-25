Смольный разворачивает третий пакет мер поддержки бизнеса

Третий пакет утвердил губернатор в начале ноября.

Во вторник, 10 ноября, Смольный начал реализовывать меры поддержки бизнеса, входящие в так называемый третий пакет. Об этом сообщила "Фонтанка".

Так, например, вице-губернатор Евгений Елин подписал постановление, согласно которому все социально ориентированные НКО, которые арендуют землю и помещения у города, получат отсрочку по уплате аренды 2-4 кварталы текущего года, с рассрочкой до 31 декабря 2022 года. Чиновники порекомендовали городским унитарным предприятиям и учреждениям тоже дать отсрочку арендаторам.

Считается, что самой значимой мерой стал отказ от проведения переоценки кадастровой стоимости: размер выпадающих доходов оценивался в 14 млрд рублей.

Льготф получат инвестиционные проекты в производственной сфере. Сотрудников, оказавшихся под риском увольнения, могут устроить на временную работу. Комитет по труду и занятости уже заключил такие соглашения с некоторыми предприятиями.

Ранее мы писали, что Смольный принял третий пакет мер по поддержке экономики.

Фото: Piter.TV