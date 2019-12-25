Фасады Петропавловской крепости засияют в свете фестиваля "Чудо Света"

Петропавловская крепость превратится в гигантский экран.

С 2 по 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдет девятый фестиваль "Чудо Света", посвященный Дню народного единства. Главной площадкой станет Петропавловская крепость, где фасады исторических зданий превратятся в основу для световых инсталляций и 3D-проекций, сообщает пресс-служба Смольного.

Тема фестиваля этого года — "Pro Искусство". В программу вошли работы, вдохновленные русской литературой, живописью, музыкой и городскими легендами. Часть проекций создана с использованием технологий искусственного интеллекта.

На Нарышкином бастионе представят спецпроект, посвященный Дню народного единства и 80-летию Победы. В фестивале участвуют 30 мультимедиа-художников из Санкт-Петербурга, Москвы, Череповца, Кирова, Новосибирска, Ханты-Мансийска и Астаны. По словам губернатора Александра Беглова, фестиваль за годы проведения стал символом современного Петербурга. "Сегодня это одно из главных культурных событий, которое объединяет горожан и гостей города", — отметил он.

Фестиваль проводится с 2016 года и неоднократно получал национальные награды в области событийного туризма. В 2021 году здесь зафиксировали рекорд России — крупнейшую проекцию площадью 1244 метра. Посетить световое шоу можно бесплатно с 19:00 до 22:00 на территории Петропавловской крепости.

Фото: пресс-служба Смольного