Цикл концертов Salon de Musique в Шереметевском дворце начнется 24 октября. В Белом зале в 19:00 выступит трио "Цвет граната". Для гостей старше 12 лет.

Цикл концертов Salon de Musique состоится с 24 октября по 5 декабря в Шереметевском дворце. В мероприятиях примут участие петербургские и московские музыканты. По билету до начала, с 18:00, также можно будет осмотреть уникальную коллекцию музыкальных инструментов музея.

Музыкальные салоны стали популярны в Северной столице в XIX веке. Хозяевами одного из таких салонов являлись граф Дмитрий Шереметев и его супруга Анна Сергеевна. В домашних концертах выступали Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Михаил Глинка, Полина Виардо... Поэтому дворец продолжает традицию и уже второй год подряд проводит Salon de Musique.

Программа выстроена на сочетании разнообразных музыкальных стилей. В проекте поучаствуют Виталий Погосян, Владимир Шуляковский, Владимир Волков, Руст Позюмский, Алиса Тен, Илья Иофф, Лидия Коваленко, Вера Чеканова, Иван Чернобаев, Михаил Блехер.

В первый день прозвучат традиционная музыка Армении, авторские композиции участников концерта и сольная композиция контрабасиста и гамбиста Владимира Волкова. На дудуке сыграет Виталий Погосян.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия