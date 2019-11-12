Фестиваль огня пройдет в ночь на 29 мая в Петропавловской крепости

Jснователь Петербурга любил фейерверки и огненные шоу и передал эту традицию "по наследству".

В ночь с 28 на 29 мая в Петропавловской крепости пройдет Фестиваль огня. Праздник посвящен 350-летию Петра I. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как рассказал режиссер-постановщик фестиваля Валерий Ткаченко, основатель Петербурга любил фейерверки и огненные шоу и передал эту традицию "по наследству".

Добавим, что ночью на фасадных стенах крепости будут транслировать световые картины, посвященные Петру, затем над Невой пройдет соревнования пиротехников из России, Сербии, Армении, Белоруссии, Киргизии.

В этом году праздник будут отмечать петербуржцы целых три дня. Piter.tv расскажет, где посмотреть интерактивное представление, куда сходить молодежи и родителям с детьми, во сколько будет салют и многое другое.

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