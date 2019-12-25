Программа на День города

В этом году праздник будут отмечать петербуржцы целых три дня. Piter.tv расскажет, где посмотреть интерактивное представление, куда сходить молодежи и родителям с детьми, во сколько будет салют и многое другое.

Петербургу в 2022 году исполняется 319 лет. В период пандемии горожане привыкли, что праздники проходят в онлайн-формате. Однако День города жители смогут отметить очно. Праздник приходится на пятницу, поэтому власти Петербурга приняли решение продлить торжественные мероприятия и провести многие из них на выходных. Горожане смогут посетить события, приуроченные ко Дню города, с 27 по 29 мая. Piter.tv подготовил афишу самых интересных из них.

27 мая

В официальный День города, 27 мая, в 10:00 у Медного всадника пройдет церемония возложения цветов к памятнику, после чего на Сенатской площади начнется театрализованное представление "Люблю тебя, Петра творенье!", оно стартует в 11:00. Зрителей удивят выступлениями артисты театра-фестиваля "Балтийский дом", труппа Театра "Малый Трианон" и коллектив барабанной группы Drum Time. Кроме того, зрителям покажут "Шоу кавалергардов и дворцовых гренадеров". Принять участие в интерактивном мероприятии можно до 20:00. С больших экранов жителей поздравят известные петербуржцы. Горожане услышат стихотворения о Северной столице в исполнении знаменитых актеров.

В 12:00 начнется празднование в Ленинградском зоопарке. Для участников подготовили квест "Городские легенды", мастер-классы, выставки и тематические экскурсии.

Вас ждут детские игры эпохи Петра I "Потешные забавы", арт-практика "Животные эпохи Петра I в скульптуре", мастер-класс "Создание макетов из бумаги" от Петровской Акватории, а также литературная игра "Животные Петра I на страницах книг" и многое-многое другое! Ленинградский зоопарк

Кроме того, в полдень в Библиотеке имени Пушкина стартует Фестиваль экскурсий. Гид проведет горожан по дому Бажанова и расскажет об архитектурном памятнике. В 18:30 начнется пешеходная экскурсия по Большой Морской улице.

В 13:00 на Заячьем острове откроется ежегодный фестиваль песчаных скульптур "Величие России. От Петра Первого до наших дней". Выставку посвятили 350-летию Петра I. Горожане смогут увидеть 23 неповторимых композиции. Отметим, что посмотреть на экспозицию можно до 12 сентября.

В 16:00 ожидаются гуляния в Александровском саду. В это же время начнется концерт "Красуйся, град Петров!" в Петропавловской крепости. В историческим костюмах тонцоры исполнят полонез и менуэт. Ведущий, артист России Геннадий Спириденков, предстанет перед зрителями в образе Петра Великого. Жители услышат отрывки из поэмы "Медный всадник", насладятся известными советскими композициями. Перед петербуржцами выступит известный композитор и певец Игорь Корнелюк. Вход на концерт свободный. Завершится мероприятие в 20:00.

В 18:30 в БКЗ "Октябрьский" пройдет праздничная программа. Прийти на концерт можно только по пригласительному. Однако трансляцию покажут и на телеканалах. Запланированы выступления Николая Баскова, Зары и других звезд российской эстрады.

Концерт "Петербургская сюита" в Филармонии джазовой музыки покажут в 19:00. В основе программы - композиции Давида Голощекина. Вход платный.

28 мая

В субботу в 10:00 на площади Островского откроется Фестиваль мороженого. Обычно на празднике горожане съедают около 30 тонн лакомства. Отметим, что за десерт придется заплатить.

На Елагином острове пройдет Фестиваль тюльпанов. Горожане смогут увидеть распустившиеся цветы, принять участие в интерактивной программе и послушать музыку.

В 21:30 на Дворцовой площади стартует праздничный концерт "Классика на Дворцовой". Перед горожанами выступят артисты Мариинского театра Алексей Марков, Ильдар Абдразаков, Витторио Григоло и Мария Алейда. А к 23:00 горожане смогут переместиться на Адмиралтейскую набережную, чтобы насладиться композициями Чайковского, Соловьева-Седого, Римского-Корсакова в исполнении симфонического оркестра театра "Мюзик-холл".

В полночь на пляже Петропавловской крепости начнется Фестиваль огня, который продлится до 02:00. Посмотреть на шоу жителям предлагают с Дворцовой набережной. В эту ночь крепость превратится в масштабный холст для работ поп-арт- и digital-художников. Оригинальные световые картины, посвященные Петру, будут демонстрироваться на фасадных стенах крепости. Как сообщили в пресс-службе Смольного, на мероприятии запланированы соревнования лучших пиротехников из Армении, Белоруссии, Киргизии, Сербии. Выступят на фестивале и коллективы из Москвы и Петербурга.

29 мая

В воскресенье на площадке "Газпром Арены" пройдет концерт "Петровские ассамблеи 2.0". Любителей хитов порадуют выступления Niletto, Pharaoh, Slava Marlow и других известных исполнителей.Ведущими программы станут Ида Галич и Тимур Родригез. Мероприятие организовано при поддержке Комитета по культуре Санкт‑Петербурга. Посетить его можно бесплатно. Отметим, что билеты на концерт распространили через учебные заведения.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут увидеть процесс создания песчаных скульптур на пляже Петропавловки.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль огня, ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, pixabay, Фестиваль мороженого в Санкт-Петербурге