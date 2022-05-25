Петербуржцы смогут увидеть процесс создания песчаных скульптур на пляже Петропавловки

Самая большая скульптура поднимется над пляжем на восемь метров и растянется в длину на 19 метров.

В День города, 27 мая, на пляже Петропавловской крепости откроется Фестиваль песчаных скульптур. В этом году фестиваль посвятили 350-летию со дня рождения Петра I.

Как рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" директор и продюсер Фестиваля песчаных скульптур Алена Петрова, петербуржцы смогут увидеть скульптуры Льва Толстого, Александра Суворова, Чайковского, Врубеля, Васнецова и так далее.

Работы над созданием песчаных скульптур будут продолжаться и в первую неделю самого фестиваля. Благодаря этому гости смогут увидеть процесс создания шедевров.

Самая большая скульптура поднимется над пляжем на восемь метров и растянется в длину на 19 метров.

Также стали известны имена участников "Классики на Дворцовой – 2022".

Фото: ВКонтакте / Фестиваль песчаных скульптур 2021 в СПБ (архив)