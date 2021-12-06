Стали известны имена участников "Классики на Дворцовой – 2022"

На сцене под открытым небом выступят мировые звезды оперного искусства.

На Дворцовой площади 28 мая в 21:30 состоится концерт "Классика на Дворцовой", посвященный Дню города. В этом году праздник классической музыки отмечает свое десятилетие. На сцене под открытым небом выступят мировые звезды оперного искусства. Стали известны их имена.

Впервые перед петербургской публикой выступит тенор Витторио Григоло. Среди многочисленных знаков его признания – платиновые CD-диски, номинации на Грэмми, участие в открытии Олимпийских Игр и премия Opera New. Также зрители смогут насладиться сопрано Марии Алейды, которую можно услышать во многих оперных театрах мира. На сцене появится Ильдар Абдразаков, который дебютировал в Мариинском театре в 1998 году. Его мощный бас-баритон позволили ему дважды завоевать премию "Грэмми".

За музыкальное сопровождение концерта отвечает Академический Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством Дениса Власенко. Также не обойдется без выступлений артистов Театра балета им. Леонида Якобсона, Театра Аллы Духовой "ТОДЕС".

Мероприятие проходит при поддержке комитета по культуре Петербурга. Вход свободный, без регистрации.

Фото и видео: организаторы концерта "Классика на Дворцовой"