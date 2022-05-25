Петропавловскую крепость превратят в "огненный холст"

В 2019 году Фестиваль огня завоевал гран-при национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма.

В Петербурге в ночь с 28 на 29 мая пройдет традиционный Фестиваль огня, который в этом году посвящен 350-летию Петра I. Фестиваль состоится на территории Петропавловской крепости, наблюдать его можно будет сразу с нескольких точек. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

В эту ночь крепость превратится в масштабный холст для работ поп-арт- и digital-художников. Оригинальные световые картины, посвященные Петру, будут демонстрироваться на фасадных стенах крепости.

Вторую часть праздника организаторы посвятят соревнованию пиротехников со всего мира. Команда фестиваля пригласила лучшие пиротехнические команды из России, Белоруссии, Сербии, Армении, Киргизии.

В 2019 году Фестиваль огня завоевал гран-при национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма.

Также стали известны имена участников "Классики на Дворцовой – 2022".

Фото: ВКонтакте / Фестиваль Огня