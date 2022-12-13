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В Петербурге День города завершился грандиозным фестивалем огня

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Фестиваль открыла старейшая пиротехническая команда России "Пиротехнические дворы Петергофа".

День города в Петербурге завершился праздничным салютом. На Стрелке Васильевского острова прошел Петровский фестиваль огня. Корреспондент Piter.tv заснял выступления пиротехников. 

Световое шоу началось в 00:00 одновременно с  разводом Дворцового моста. Фестиваль открыла старейшая пиротехническая команда России "Пиротехнические дворы Петергофа". Свои номера представили команды из Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Китая, Турции и Таджикистана. Они сменяли друг друга каждые десять минут. 

Завершился огненный спектакль грандиозным пиротехническим тутти – масштабным представлением с участием всех команд.

Ранее на Piter.tv: промежуточный гребень антициклона принесет в Петербург небольшое потепление.

Видео: Piter.tv

Теги: день города, петровский фестиваль огня, салют, фестиваль огня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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