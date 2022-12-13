В Петербурге День города завершился грандиозным фестивалем огня

Фестиваль открыла старейшая пиротехническая команда России "Пиротехнические дворы Петергофа".

День города в Петербурге завершился праздничным салютом. На Стрелке Васильевского острова прошел Петровский фестиваль огня. Корреспондент Piter.tv заснял выступления пиротехников.

Световое шоу началось в 00:00 одновременно с разводом Дворцового моста. Фестиваль открыла старейшая пиротехническая команда России "Пиротехнические дворы Петергофа". Свои номера представили команды из Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Китая, Турции и Таджикистана. Они сменяли друг друга каждые десять минут.

Завершился огненный спектакль грандиозным пиротехническим тутти – масштабным представлением с участием всех команд.

Ранее на Piter.tv: промежуточный гребень антициклона принесет в Петербург небольшое потепление.

Видео: Piter.tv