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Промежуточный гребень антициклона принесет в Петербург небольшое потепление
Сегодня, 9:05
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Промежуточный гребень антициклона принесет в Петербург небольшое потепление

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Воздух прогреется до +17...+18 градусов.

Сегодня, 28 мая, в Петербурге ожидается облачная погода без осадков. Промежуточный гребень антициклона принесет в Северную столицу тепло. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

Днем в городе на Неве воздух прогреется до +17...+19 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 3-9 м/с. 

Атмосферное давление упадет до 762 миллиметров ртутного столба, что близко к  норме.

Ранее на Piter.tv: на Елагином острове пройдет Фестиваль "День рождения театра Странствующие Куклы Господина Пэжо".

Фото: Piter.tv

Теги: леус, петербург, потепление, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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