Промежуточный гребень антициклона принесет в Петербург небольшое потепление

Сегодня, 28 мая, в Петербурге ожидается облачная погода без осадков. Промежуточный гребень антициклона принесет в Северную столицу тепло. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Днем в городе на Неве воздух прогреется до +17...+19 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 3-9 м/с.
Атмосферное давление упадет до 762 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
Ранее на Piter.tv: на Елагином острове пройдет Фестиваль "День рождения театра Странствующие Куклы Господина Пэжо".
Фото: Piter.tv
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