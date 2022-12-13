Промежуточный гребень антициклона принесет в Петербург небольшое потепление

Воздух прогреется до +17...+18 градусов.

Сегодня, 28 мая, в Петербурге ожидается облачная погода без осадков. Промежуточный гребень антициклона принесет в Северную столицу тепло. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем в городе на Неве воздух прогреется до +17...+19 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 3-9 м/с.

Атмосферное давление упадет до 762 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

Ранее на Piter.tv: на Елагином острове пройдет Фестиваль "День рождения театра Странствующие Куклы Господина Пэжо".

Фото: Piter.tv