Праздник пройдет в выходные дни — 27 и 28 мая.

На Елагином острове пройдет Фестиваль "День рождения театра Странствующие Куклы Господина Пэжо". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре города.

В этом году театр отмечает 30-летие. В связи с юбилейной датой труппа подготовила представление. Основная программа пройдет в ЦПКиО им. С.М. Кирова в выходные дни — 27 и 28 мая.

Торжественное открытие состоится в 12:00. В День города планируется провести театрально-карнавальное шествие от Музея стекла до Конюшенного корпуса. Также зрители увидят спектакль "Как Царь Петр чего-нибудь там", посвященный основателю Санкт-Петербурга.

Ранее на Piter.tv: за первые два дня работы Книжный салон посетили более 200 тыс. петербуржцев.

Фото: Телеграм / Комитет по культуре Петербурга